مباحثات عراقية كويتية لتعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع وزير خارجية الكويت سالم عبدالله الجابر الصباح، الذي يزور العراق حاليا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وزيادة مستويات التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية وعلى مستوى القطاع الخاص.

وأكد السوداني خلال اللقاء حسبما ذكر بيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - توافر الرغبة الجادة في تجاوز الملفات العالقة بين البلدين بالشكل الذي يحفظ مصالح الشعبين والبلدين، مشيرا إلى مضيّ الحكومة العراقية في العمل المشترك مع البلدان الشقيقة والمجاورة لضمان المصالح المشتركة.

ومن جانبه، سلم الصباح، السوداني رسالة خطّية من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، تتعلق بآفاق العمل المشترك بين البلدين، ورغبة الكويت في التواصل المثمر مع العراق وتعزيز العلاقات والشراكة لما فيه مصالح البلدين.

العراق ودول التعاون الإسلامي

وفي سياق متصل وجهت سفارة جمهورية العراق في ستوكهولم وممثلي دول منظمة التعاون الإسلامي في السويد رسالة مشتركة إلى وزير الخارجيَّة السويدي توبياس بيلستروم، أعربوا فيها عن إدانتهم الشديدة للاعتداء المتكرر على حرمة القرآن الكريم.

وأكد العراق ودول التعاون - وفق بيان للخارجية العراقية اليوم الأحد على أن "هذه الأفعال تؤدي إلى التحريض على الكراهية والتمييز ضد الأفراد أو الجماعات الذين يؤمنون بدين أو معتقد معين، وأن إعطاء الإذن بحرق القرآن الكريم من قبل السلطات السويدية يبعث برسالة مفادها أن هذه الأعمال الهجومية التي تستهدف المعتقدات أمر مقبول، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع مختلف قرارات الأمم المتحدة والمادتين 19 و 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على أهمية تعزيز التسامح الديني واحترام التنوع، وحماية حرية الأفراد في الدين والمعتقد".

ومن جانبه، قدم وزير الخارجية السويدي شكره لسفراء ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في السويد، على الرسالة المشتركة التي تلقاها منهم.

وقال الوزير السويدي وفق البيان " أن تدنيس القرآن، أو أي كتاب مقدس آخر، هو عمل مسيء وغير محترم".

وأشار إلى أن حكومة بلاده ترفض بشدة محاولات المتطرفين والمحرضين لمحاولة زرع الفرقة بين المسلمين وغير المسلمين، وأنّ حكومة بلاده لا تدعم آراء الإسلاموفوبيا بأي شكل من الأشكال، سواء أعرب عنها أثناء المظاهرات أو في أي مكان آخر.

وتابع أنه يوجد في السويد حق دستوري في حرية الدين وحرية التجمع وحرية التعبير وحرية التظاهر، ذلك فإننا نأسف بشدة أن أفرادا يستخدمون هذه الحريات لإهانة ما هو مقدس لدين .