مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بقنا

لقى شخص حتفه اليوم الأحد، وأصيب آخر، فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة، بقرية الشيخ حسين، التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ، من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة في قرية الشيخ حسين، بمركز نقادة.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر بشكل مبدئي، وجرى نقلهما إلى مستشفى طوخ جراء وقوع حادث انقلاب سيارة داخل ترعة في نقادة، تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.