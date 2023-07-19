المنتخب المغربي للسيدات يدخل التاريخ وينتظر تكرار إنجاز رجال القدم

في كأس العالم للسيدات 2023

يشارك المنتخب المغربي للسيدات في كأس العالم 2023 المقرر لها في دولة استراليا، خلال الفترة من يوم 20 يوليو الجاري، وتنتهي يوم 20 من شهر أغسطس المقبل.

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المنتخب المغربي يسجل تاريخ جديد في كرة القدم

يعيد ظهور المنتخب المغربي للسيدات في مونديال 2023 الذاكرة إلى ما قدمه منتخب الرجال في مونديال قطر 2022، وبلوغهم نصف النهائي وحصد المركز الرابع في البطولة الأكبر عالميًا.

مشاركة المنتخب المغربي للسيدات في كأس العالم سيكون له دور كبير في تذليل بعض العقبات الاجتماعية، والتي ينتقدها الجميع كثيرًا بممارسة الفتيات لكرة القدم، لكن مع ظهورها عالميًا أصبح المجتمعات يتقبلون ذلك، كما فعل العرب ليبدأو في الظهور بالمحافل العالمية.

كرة القدم لن ينظر إليها الجمهور من الآن على أنها رياضة ذكورية إلى حد كبير، والذي نجح فيه المنتخب المغربي ليسجل أسبقيه في كسب ثقة الجمهور العربي، وبالتالي اختفاء حاجز القلق من كونها "لعبة ذكورية".

يشارك المنتخب المغربي للمرة الأولى في كأس العالم للسيدات، ويسجل إنجاز تاريخي للعرب حيث أصبح أول منتخب عربي يشارك في المونديال، ليتم تسجيله في مونديال 2023 باستراليا ونيوزيلندا.

المنتخب المغربي في كأس العالم للسيدات

يتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثامنة والأخيره من كأس العالم والتي تضم كل من منتخبات كولومبيا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

يحتل المنتخب المغربي للسيدات المركز الـ 72 عالميًا ورقم 7 على ترتيب منتخبات قارة أفريقيا.

تأهل المنتخب المغربي لكأس العالم للسيدات بعد فوزه على بوتسوانا بهدفين مقابل هدف، في دور الثمانية من كأس الأمم الأفريقية للسيدات وتأهله لنصف نهائي المسابقة.

من أبرز عناصر المنتخب المغربي للسيدات اللاعبة غزلان الشباك البالغة من العمر 32 عاما، وهي ابنة العربي الشباك اللاعب الدولي السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم.

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