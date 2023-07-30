نوتنجهام يفاضل بين حارسي أرسنال ومانشستر يونايتد

يفاضل فريق نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي في الفترة الحالية بين حارسي أرسنال ومانشستر يونايتد، لضم أحدهم في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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نوتنجهام يفاضل بين مات تورنر وين هندرسون

ستوقع إدارة نوتنجهام فورست مع حارس مرمى واحد فقط هذا الصيف، ووقع الاختيار بين مات تورنر حارس مرمى نادي أرسنال ودين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وطلبت إدارة نادي نوتنجهام فورست بالفعل من آرسنال تحديد مطالبهم النهائية مقابل الموافقة على انتقال تيرنر، في صفقة بيع نهائي.

يقترب دين هندرسون أيضًا من الرحيل أيضًا عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب عدم الاعتماد عليه في الفترة الأخيره من قبل المدرب إيريك تين هاج، ليكون متاح للرحيل عن صفوف الفريق.

ينتهي عقد دين هندرسون مع مانشستر يونايتد في 3 يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين مع الفريق، بينما ينتهي عقد مات تورنر مع الجانرز في 30 من يونيو لعام 2025 أيضًا، ومن المقرر خلال ساعات أن ينتقل أحدهم لنادي نوتنجهام.

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