تردد أبو ظبي الرياضية الناقلة لكأس الملك سلمان للأندية

يتساءل العديد من المواطنين، اليوم الأحد، عبر محركات البحث بموقع “جوجل” بمصر والمملكة العربية السعودية، عن تردد أبو ظبي الرياضية، بالتزامن مع بث مباريات كأس الملك سلمان للأندية.

كأس الملك سلمان للأندية العربية

وكان قد انطلقت البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية العربية"، الخميس الماضي، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، من 27 يوليو حتى يوم 12 أغسطس القادم في المملكة العربية السعودية.

ويحصل الفائز في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على 6 مليون دولار، على أن يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، والمتأهل لنصف النهائي يحصل على 200 ألف دولار، والمتأهل لربع النهائي يحصل على 150 ألف دولار، ومن يخرج من دور المجموعات يحصل على 100 ألف دولار، و 20 ألف دولار لمن يخرج من الدور التمهيدي.



تردد أبو ظبي الرياضية

وفيما يلي تقدم بوابة الوفد، تردد قناة أبو ظبي الرياضية:



قناة أبوظبي الرياضية المجانية عبر قمر نايل سات



تردد قناة AD Sports 1 HD:

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة AD Sports 2 SD:

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

تردد قناة أبوظبي الرياضية المجانية عبر قمر عرب سات



تردد قناة AD Sports 1، 2:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

قناة أبوظبي الرياضية المجانية 1 و2 على قمر هوت بيرد



تردد قناة: AD Sports 1، 2: