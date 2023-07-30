أمير القصيم يفتتح أكبر مهرجان للتمور فى العالم الأسبوع القادم

يفتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم أكبر مهرجان للتمور فى العالم الإثنين القادم بمحافظة بريدة.



وأشار بيان لمنطقة القصيم إلى أن سوق تمور بريدة يعد أحد أعرق الأسواق العالمية المتخصصة حيث وثق تاريخة من خلال الرحالة العرب والغربيين الذين زاروا المملكة فى مراحل التأسيس الأولى حتى أصبح اليوم المصدر الأول للتمور فى العالم حيث تقترب مبيعاته من 3 مليار ريال سنويا.

وأشار بيان منطقة القصيم إلى إهتمام الرحالة بشهرة بريدة فى التمور حيث أشار شارل هوبير فى كتابة "رحلة فى الجزيرة العربية الوسطى" الذى كتبة قبل 140 عاما إلى أن بريدة تعد مركز تجار ى كبير وتمثل الشهور الأربعة التى تلى قطاف التمر مرحلة إزدهار حيث يتم فيها إنشاء ألف خيمة بدوية للمسافرين القادمين للتزود بالتمر والقمح والأرز.

يستهدف مهرجان التمور تحقيق إجمالى مبيعات يزيد عن 3 مليار ريال لأول مرة وذلك من طرح أكثر من 30 مليون عبوة وأكثر من 100 ألف طن. ومن المتوقع حضور أكثر من 400 ألف زائر.