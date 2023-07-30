سكرتير بنى سويف يراجع المعايير النهائية لتفعيل مبادرة "حافز تميز الأداء"

واصل اللواء حازم عزت السكرتير العام، سلسلة الاجتماعات واللقاءات ضمن إجراءات تفعيل مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية " حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي.

ناقش السكرتير العام المعايير والضوابط النهائية، للاستفادة من المبادرة والحصول على حافز الأداء، والتي تشمل التخطيط التشاركي إعداد دراسة الجدوى القبلية عملية تخطيط الاستثمارات السنوية تخطيط عملية بناء القدرات، متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية، وذلك بهدف تحسين عملية صنع القرار بشأن تحديد أولويات الاستثمار، وتخصيص الأموال وإدارتها، والتركيز على قياس ومتابعة الأداء وتقييم الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين.

شهد الاجتماع حضور محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، ومديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة من المجالس واللجان الموارد البشرية،الشؤون المالية، التنمية الاقتصادية الموازنة، والبوابة الإلكترونية.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد كلف السكرتير العام بتفعيل مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.