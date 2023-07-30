الأحد 30 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف مُلابسات العثور على جثمان أحد الأشخاص بالسويس

حمله امنيه
حمله امنيه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات العثور على جثمان أحد الأشخاص بالسويس وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس بالعثور على جثمان شخص مجهول بدائرة القسم وبها جروح متفرقة.

ضبط المُتهم بإنهاء حياة شخص في السويس

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس توصلت جهوده إلى أن المجنى عليه (له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم) وأن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه نظراً لسابقة حدوث مشاجرة بينه والمجنى عليه لخلافات مالية بينهما تعدى خلالها المجنى عليه بالضرب دون إصابات فعقد العزم على التخلص منه بقتله وأنه قام بإستدراجه للمنطقة محل العثور على جثته بزعم إنهاء الخلاف وتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته، تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم، وذلك للتأكد من إنفاذ القانون على الجميع. 

وتؤثر تلك الجهود على الحياة اليومية للشعب المصري وذلك بسبب انعكاسبها بالإيجاب على الوطن والمواطنين، وتنال مجهودات الوزارة استحسان جميع أبناء الوطن.

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