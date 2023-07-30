المشدد 3 سنوات لـ 16 متهماً في أحداث شغب السلام

قضت الدائرة الثالثة إرهاب، اليوم الأحد، المُنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 3 سنوات لـ 16 متهماً، وذلك فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث شغب السلام".

وشمل الحكم أيضاً المُعاقبة بالحبس سنة مع الشغل لـ 4 متهمين ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة نفس مدة العقوبة





صدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال

وجاء في أمر الإحالة، "المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة".

الحبس سنة لمتهم بالإتجار في الحشيش بسوهاج

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حُكماً بمعاقبة المتهم "م.ط.م"طالب بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طما أثناء إخلاء سبيل المتهم من إحدى القضايا وكان ممسكا بنصل حديدى بيده وتمت السيطرة عليه من قبل رجال الشرطة وبتفتيشه عثر بحوزته على مخدر الشابو وجوهر الميتامفيتامين وقطعة حشيش وكشفت التحريات أن المتهم كان يفرض سيطرته على المحبوسين وأنه يقوم بالاتجار فى الشابو وترويجه ،زتم ضبط قطعة الحشيش بغرض التعاطى ،وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات والجرائم في كافة أنحاء الجمهورية، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المواطنين في كافة مُحافظات البلاد.

ويشن رجال الوزارة حملات مُكبرة من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع.