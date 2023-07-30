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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الداخلية في كأس مصر

الأهلي
الأهلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة الداخلية في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر لهذا الموسم 2022/2023.

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ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز أمام الداخلية، بعد النتائج المتذبذبة للفريق خلال الفترة الماضية، حيث تعرض المارد الأحمر للخسارة من بيراميدز بثلاثية نظيفة ثم التعادل مع المصري البورسعيدي.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام الداخلية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم الدبيس ورامي ربيعة وخالد عبدالفتاح ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر ومحمود كهربا بيرسي تاو.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في السابعة من مساء اليوم، والتي ستُنقل عبر قناة "أون تايم سبورتس".

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في التتويج ببطولة الدوري العام المصري هذا الموسم للمرة الـ 43 في تاريخه، كما حقق لقب دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري.

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