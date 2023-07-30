بدء تلقي الطعون على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية بسوهاج

تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية أعلنت منطقة سوهاج الأزهرية أنه تقرر، اليوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023م، البدء في تلقي طلبات الطعون على نتائج مواد الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م ولمدة ثلاثون يومًا تنتهي في 29 أغسطس 2023م بالإدارات التعليمية .

وأوضحت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية في بيانها أن مواعيد الاطلاع تبدأ في الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، وأنه يمكن للطالب سداد الرسوم إلكترونيًا من خلال منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية التابعة لها.

كما أوضح البيان الحالات التي لا يجوز للطالب أن يطعن فيها، وشرح كل التفاصيل المنظمة لهذا الشأن بما يضمن التيسير على الطالب وولي الأمر.