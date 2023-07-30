شكوى رسمية باتحاد الكرة ضد نادي الأولمبي

قدم 4 لاعبين بنادي الأوليمبي شكوى جماعية لاتحاد الكرة ضد النادي وذلك لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى النادي ومماطلة الإدارة في سداد المستحقات.

وقام الرباعي هاني السيد وعمر المختار واسلام مسعود وادهم حامد بالتقدم لاتحاد الكرة بشكوى ضد نادي الأوليمبي حيث رفضت إدارة النادي صرف المستحقات المالية المتبقية للاعبين بشكل كامل.

رباعي الأوليمبي لهم مستحقات متأخر تصل لي 60 الله جنيت خمس اقساط لم يحصلوا عليها وتسعى إدارة النادي السكندري للوصول معهم لحلول بحصول كل لاعب على مبلغ 5000 جنيه والتنازل عن باقي المستحقات وهو ما رفضه الرباعي وقاموا بالتقدم يشكو لاتحاد الكرة.

محاولات من إدارة النادي

وتوصلت إدارة الأوليمبي لحل مع هاني السيد الذي وافق إلى التنازل عن جزء من مستحقاته المتبقية الثلاثي عمر المختار واسلام مسعود وادهم حسن رفضوا مثل هذا العرض.

وكان نادي الأوليمبي قد أعلن تعاقده محمد محمد كيتا ليتولى منصب المدير الفني للفريق في الموسم القادم بدوري القسم الثاني بعدما فشل الفريق في التأهل لدوري المحترفين.

وانهى الأوليمبي الموسم الماضي في المركز التاسع برصيد 37 نقطة جمعهم من 30 مباراة فاز في سبع مباريات وهزم في سبع مباريات وتعادل في ستة عشر مباراة.