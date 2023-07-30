لافيينا يدعم صفوفه بلاعب مالية كفر الزيات استعدادا لدوري المحترفين

تعاقد مجلس إدارة نادي لافيينا برئاسة محمود الأسيوطي، مع عبدالرحمن اسامة ظهير ايسر مالية كفر الزيات في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لخوض منافسات دوري المحترفين.

ونجح نادي لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي فى التعاقد مع عبد الرحمن اسامة وشهرته 'جادو 'ظهير ايسر مالية كفر الزيات وهو من مواليد 1999 وحصل مسوؤلى النادى على الاستغناء الخاص باللاعب من نادي مالية كفر الزيات فى حضور وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لاڤيينا وعصام خير المشرف العام على الكرة بنادى مالية كفر الزيات .

وكان مسوؤلى لافيينا قد نجحوا فى التعاقد مع محمد اشرف لاعب الوسط المهاجم مواليد 2000 بنادى بنى مزار وجاء التعاقد مع اللاعب بعد ترشيح كريم مانش لاعب الاسيوطى السابق ومتابعة لجنة الكرة له طوال الموسم .

كما ضم لافيينا عمر المختار لاعب وسط الأوليمبي استعدادا للموسم الجديد فى صفقة انتقال حر ويجيد اللاعب المشاركة بمركز وسط الملعب المدافع وسبق له المشاركة بصفوف بنى سويف بدورى القسم الثانى.

مسوؤلى لافيينا وصيف مجموعة الصعيد بدورى القسم الثانى كانوا قد نجحوا فى التعاقد التعاقد مع يوسف فهيد مهاجم وجناح الواسطى أحد الفرق الصاعدة لدورى القسم الثانى بالموسم الجديد وذلك بعقد لمدة 5 مواسم .

كما نجح مسوؤلى لافيينا فى التعاقد مع محمود متولى "ساسي" لاعب الالمونيوم وبتروجيت السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 5 مواسم ويجيد اللعب فى خط الوسط والمراكز الهجومية .

يأتي ذلك بعد ضم عمر عسيلة وأحمد خالد ثنائي الشمس بالفترة الماضية .

وبدأ لافيينا استعداداته للموسم الكروى الجديد بفترة الإعداد المبدئية تحت قيادة احمد عيد عبد الملك والذى تولى المسوؤلية خلفا لجورج جاليدى والذى رحل بنهاية الموسم بعد احتلال الفريق للمركز الثانى بدورى القسم الثانى خلف الجونة صاحب تذكرة الصعود للدورى الممتاز .

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