بور فؤاد يحصل على توقيع لاعب الأوليمبي

حصل نادي بورفؤاد على خدمات اسلام سيد لاعب نادي الأوليمبي رسميا في إطار تدعبم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لدوري المحترفين بالموسم المقبل.

ووقع اسلام سيد لنادي بورفؤاد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع النادي السكندري بنهاية الموسم الماضي.

ويعد اسلام سيد أحد الاضافات الجيدة لبورفؤاد خلال الموسم القادم ومن المنتظر أن يظهر بشكل جيد.

من ناحية أخري ينتظر أندية دوري القسم الثاني قرار اتحاد. النشرة بشأن إقامة دوري المحترفين من عدمه وكان النائب طارق سعيد حسانين رئيس نادي الترسانة والمفروض من الجمعية العمومية وجه الدعوة لاتحاد الكرة لأكثر من 20% من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد المصري لكرة القدم لعقد جمعية عمومية غير عادية يوم الثلاثاء الموافق 1 اغسطس الساعة الحادية عشر ظهرا .

ويأتي هذا الاجتماع من أجل إلغاء قرار اتحاد الكرة المتضمن استحداث قسم جديد تحت مسمي القسم الثاني " أ " بما يخالف أحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويكون الاجتماع صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الي الساعة الواحده ظهرا بنفس اليوم ونفس المكان ويكتمل النصتب القانوني بحضور 25% من أعضاء الجمعية العمومية.