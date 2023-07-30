مايان السيد تسرق الأضواء بالحرير الناعم ومكياج ترابي عبر إنستجرام

خضعت الفنانة مايان السيد لجلسة تصوير جديدة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، لتخطف الأنظار بلوك صيفي أنيق.

مايان السيد

وبدت مايان السيد بإطلالة باللون الأخضر، فضمت بنطال ذا ساقين فضفاضتين وبصيحت الهاي ويست، ونسقت عليه بلوزة كت من قماش الحرير، ومُزينة بوشاح ملتف حول الرقبة ويتدلى على أحد الكتفين؛ ليعطي لمسه أنيقة وجذابة.

مايان السيد

وتزينت مايان السيد بمجموعة من المجوهرات الذهبية، وكانت عبارة عن أقراط طويلة تتدلى من أذنيها ومرصعة بالأحجار الملونة، وخاتمين، بالإضافة إلى بروش مُثبت على الوشاح.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مايان السيد تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها تتدلى على كتفيها بشكل مرتب ولامع كالحرير.

مايان السيد

ووضعت مايان السيد مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فرسمت الآيلاينر باللون الأسود، وإعتمدت ظلال العين باللون الشيمر المدمج مع البني، واختارت أحمر شفاه باللون البني؛ ليتماشى مع لون بشرتها وإطلالتها.