أسهل طريقة لتحضير الجمبري المشوي بالفرن

الجمبري المشوي من الأكلات الصحية التي يفضلها الجميع؛ لمذاقها اللذيذ وفوائدها العديدة للشعر والبشرة والجسم، وفيما يلي نقدم لك أسهل طريقة لتحضير الجمبري المشوي في الفرن.

جمبري مشوي

طريقة عمل جمبري مشوي بالفرن للرجيم

المقادير

- الجمبري : 1 كيلو

- طماطم : 2 حبة (مقطعة مكعبات)

- فلفل رومي : 2 حبة (مقطع شرائح)

- الكرفس : حزمة (مفروم)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع شرائح)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزعتر : رشّة

- كزبرة يابسة : رشّة

- الكمون : رشّة

- الكاري : رشّة

- بابريكا : رشّة

- الكاتشاب : ملعقة كبيرة

- الماسترد : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

رصي الجمبري والخضراوات في صينية كبيرة واخلطيهم جيداً.

في وعاء صغير، اخلطي جميع التوابل والبهارات المذكورة مع الزيت وقلبي جيداً.

رشي الخليط السابق على الجمبري والخضار وقلبي جميع المكونات حتى تمتزج ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

حمّي الفرن على حرارة متوسطة، وضعي الصينية لمدة نصف ساعة تقريباً حتى ينضج الجمبري مع مراعاة التقليب من حين لآخر، ثم قدميه ساخناً.