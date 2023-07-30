عاجل
الجهات العاملة من المنزل يوم الأحد كل أسبوع موجة الحر.. "بيئة السعودية" تكشف أسباب حرائق الغابات
الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

أسهل طريقة لتحضير الجمبري المشوي بالفرن

جمبري مشوي
جمبري مشوي

الجمبري المشوي من الأكلات الصحية التي يفضلها الجميع؛ لمذاقها اللذيذ وفوائدها العديدة للشعر والبشرة والجسم، وفيما يلي نقدم لك أسهل طريقة لتحضير الجمبري المشوي في الفرن.

 

جمبري مشوي

طريقة عمل جمبري مشوي بالفرن للرجيم

المقادير

- الجمبري : 1 كيلو

- طماطم : 2 حبة (مقطعة مكعبات)

- فلفل رومي : 2 حبة (مقطع شرائح)

- الكرفس : حزمة (مفروم)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع شرائح)

- الزيت النباتي : ربع كوب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزعتر : رشّة

- كزبرة يابسة : رشّة

- الكمون : رشّة

- الكاري : رشّة

- بابريكا : رشّة

- الكاتشاب : ملعقة كبيرة

- الماسترد : ملعقة كبيرة

 

txt

تجديد حبس مستثمر جمبري وأغنام استولى على 3.5 مليار جنيه

طريقة التحضير

رصي الجمبري والخضراوات في صينية كبيرة واخلطيهم جيداً.

في وعاء صغير، اخلطي جميع التوابل والبهارات المذكورة مع الزيت وقلبي جيداً.

 

txt

زيني سفرتك وحضري جمبري مقلي بالدقيق

رشي الخليط السابق على الجمبري والخضار وقلبي جميع المكونات حتى تمتزج ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

حمّي الفرن على حرارة متوسطة، وضعي الصينية لمدة نصف ساعة تقريباً حتى ينضج الجمبري مع مراعاة التقليب من حين لآخر، ثم قدميه ساخناً.

مواد متعلقة

يحسن من صحة الشعر والجسم| طريقة عمل سمك السلمون في القلاية الهوائية

طريقة تحضير سمك السلمون بالسبانخ للوقاية من السرطان

تجديد حبس مستثمر جمبري وأغنام استولى على 3.5 مليار جنيه

زيني سفرتك وحضري جمبري مقلي بالدقيق

جمبري الفراولة كنز نادر في البحر المتوسط (فيديو)

حضري سلطة جمبري صحية على خطى المطاعم
الجريدة الورقية