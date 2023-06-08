تجديد حبس مستثمر الجمبري والأغنام استولى على 3.5 مليار جنيه

جددت جهات التحقيق في القاهرة حبس رجل الأعمال “ح .ا ”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه في بلاغ مقدم إلى جهات التحقيق بالنصب على عدد من المواطنين في 3.5 مليار جنيه بزعم توظيفها في بعض المشروعات.

وجاء في البلاغ المقدم من المواطنين، أن المشكو في حقه، ظهر على السوشيال ميديا منذ فترة ليست قصيرة، مدعيًا تنفيذ مشروعات زراعية لإنتاج الطحالب وتصديرها وكذا الجمبري وتربية الأغنام والتي تعتمد في مضمونها على الإعلان عن أرباح تصل إلى 40% من رأس المال شهريًا، ودعا الجميع إلى الانضمام برؤوس الأموال لشركته بحصص في المشروعات المعلنة بعقود واهية والمرفقة بالشكوى.

أغنام

حبس رجل الأعمال:

وبمناقشة رجل الأعمال ، فيما نسب إليه من أعمال نصب على المواطنين في مبالغ ضخمه، أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، قائلًا إن الشركة تعمل منذ فترة، وأن التعثر الذي تعرضت له الشركة سببه الحالة الاقتصادية التراجع لشركته هو سوء أداء وإهمال بعض الموظفين، مؤكدًا أن الشركة كانت تصرف جميع المستحقات المالية للمستثمرين.

جمبري

وتابع في أقواله إن شركته كانت ملتزمة مع المستثمرين، وكانت تؤدي أرباحًا للمواطنين تصل إلى 40% شهريًا، حتى ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليه، بعدما تقدم عدد من المواطنين ببلاغات إلى الأجهزة الأمنية والنائب العام؛ للتضرر من وقوعهم ضحايا عملية نصب على يد رجل أعمال جمع منهم مبلغ 3 مليارات ونصف بزعم توظيفها في بعض المشروعات.