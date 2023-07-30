طلعت عبدالقوي: يجب إعادة الثقة للمواطن للمشاركة في الانتخابات

قال طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن دستور ٨٧ اعتبر المشاركة في الانتخابات حق وطني ونظم التزام الدولة بتقييد كل من يصل سنه للسن القانوني للانتخابات وتحدث عن المال السياسي.

وأوضح عبدالقوي أن في مصر لا نواجه أي مشكلة قانونية أو دستورية ولكن القانون كائن حي يجب أن يتطور، مشيرا إلى أن الأرقام الخاصة بالإنفاق يجب أن تتطور بسبب التضخم.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني على ضرورة تطبيق القانون، فتطبيق القانون أهم من القانون، ولكن السؤال هل بعد هذه التعديلات ستتغير خريطة المشاركة فهناك عزوف كبير بالنسبة للشباب و الحضور مقصور على الأرامل ووكبار السن.

وتابع: نحتاج إلى تغيير المفاهيم مع تغيير القوانين وشرحنا للمواطنين معنى المشاركة لذا لا بد من التفكير الجاد في هذا الأمر، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية قامت بتفعيل مبادرات توعوية عدة لحث الجمهور على المشاركة في الانتخابات، وكانت هناك استجابة كبيرة من الجمهور.

وأكد أنه لا بد من إعادة الثقة للمواطن وخصوصًا الشباب للمشاركة في الانتخابات، قائلا: الأمر يحتاج توعية بجانب تغيير القوانين والتشريعات.