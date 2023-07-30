آخر فرصة للتقديم على الوظائف التعليمية 1445 بالسعودية

تصدرت الوظائف التعليمية السعودية 1445، مؤشرات البحث بعد إعلان وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أن آخر موعد للتقديم للوظائف البالغ عددها 11551 وظيفة هو اليوم الأحد الموافق 12 محرم الموافق 30 يونيو 2023.

وأكدت وزارة التعليم على أن الالتحاق بوظائفها المعلنة يتم وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة، مشيرة إلى أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية بحسب نتائجهم بالترشيح، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من المقابلات الشخصية.

وأوضحت أن (المتقدم/ة) الذي لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وفقًا للمفاضلة.

الوظائف التعليمية1445

المؤهلات المطلوبة

حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات والكليات المعتمدة عن طريق الانتظام، وغير التربوي الحاصل على دبلوم تربوي عن طريق الانتظام لا تقل مدته عن سنة ويكون الدبلوم من الجامعات السعودية المعتمدة أو الجامعات غير السعودية بشرط معادلة من وزارة التعليم.

حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات والكليات المعتمدة عن طريق الانتظام.

حملة مؤهل البكالوريوس عن طريق الانتساب أو التعليم عن بعد مع الدبلوم التربوي انتظام لا تقل مدته عن سنة، وأن يكون الدبلوم من الجامعات السعودية المعتمدة أو الجامعات الغير سعودية بشرط معادلته من وزارة التعليم.

خطوات التقديم على الوظائف

الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات».

التأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى إعادة دراستها.

في حال صحة بيانات (المتقدم/ــة) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، (وأكدت الوزارة أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد، حتى لو صدر قرار التعيين).

تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف التعليمية المعلنة.

جدير بالذكر أنه بدء التقديم للوظائف التعليمية 1445 ، يوم الثلاثاء الماضي 7 من محرم الموافق 25 يوليو 2023، في تمام الساعة التاسعة صباحًا على أن يكون أخر موعد الوظائف التعليمية 1445 لغلق باب التقديم اليوم الأحد 12 من محرم الموافق 30 يوليو 2023، في تمام الساعة الحادية عسر مساءً.