الوظائف التعليمية 1445.. متطلبات ومعايير المفاضلة للتقديم

الوظائف التعليمية 1445.. تصدرت محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع إعلانها عن فتح باب التقديم على وظائفها التعليمية على رتبة معلم ممارس للجنسين في عدد من التخصصات المختلفة.

وظائف وزارة التعليم السعودية 1445

وكانت وزارة التعليم أعلنت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن التقديم على "11551" وظيفة تعليمية بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 7 محرم 1445هـ/ 25 يوليو 2023م، عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف " جدارات"، بنظام التعاقد المكاني في إدارات التعليم المختلفة، ويستمر حتى الساعة 11 مساء يوم الأحد الموافق 12 محرم 1445هـ / 30 يوليو 2023م.

الوظائف التعليمية 1445..متطلبات التقديم

ولفتت وزارة التعليم إلى أنه لابد أن ينطبق على المتقدمين على الوظائف التعليمية 1445، الآتي:

- أن تنطبق على المتقدم شروط وضوابط شغل الوظيفة التعليمية.

-الحصول على الشهادة الجامعية في مجال التخصص المطلوب.

- تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم.

- معادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج.

معايير المفاضلة للحصول على الوظائف التعليمية 1445

ونشرت الوزارة عبر موقعها نسب المفاضلـــة للوظائف المطروحـــة وفق معايير المفاضلة المعتمدة والتي جاءت على النحو التالي:

المعـــدل التراكمي للمؤهـــل: (20 ) درجة للحد الاعلى فـــي المؤهـــل العلمي

اختبـــار الرخصـــة المهنية العـــام: (20) درجـــة للحـــد الاعلى في اختبـــار الرخصة العام

اختبـــار الرخصـــة المهنية التخصصي: (40) درجـــة للحـــد الاعلى في اختبـــار الرخصة التخصصي

اقدميـــة التخـــرج: (20 ) درجـــة للحد الاعلى لاقدمية التخرج، تحسب عن كل سنة بعد تاريخ التخرج المدون من قبل المتقـــدم للدرجة العلمية التي يتم المفاضلة من خلالها (درجتين عن كل سنة) بحد اقصى (10 ) ســـنوات.

وشددت وزارة التعليم أن الالتحاق بوظائفها المعلنة يتم وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة، مؤكدة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية بحسب نتائجهم بالترشيح، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من المقابلات الشخصية، مؤكدة أن (المتقدم/ة) الذي لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وفقاً للمفاضلة.