طريقة التقديم على الوظائف التعليمية 1445.. التخصصات المطلوبة

بحث الكثيرون من الراغبين في العمل بالمجال التعليمي على تفاصيل التقديم على الوظائف التعليمية 1445، والتي احتلت مركز الصدارة اليوم بمؤشرات جوجل بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع بدء استقبال وزارة التعليم طلبات التقديم لشغل وظائفها المعلنة.

التخصصات المطلوبة في الوظائف التعليمية

واهتم المتقدمين بمعرفة احتياج الوظائف التعليمية 1445، والتي أعلنت عنها وزارة التعليم مؤخرًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أوضحت أنها تحتاج للعديد من التخصصات منها:

الرياضيات.

الفيزياء .

الكيماء .

الإنجليزي .

الأحياء .

الحاسب الآلي .

الإدارة​​.

أخر موعد للتقديم على الوظائف التعليمية 1445

ودعت وزارة التعليم السعودية الراغبين والراغبات في الالتحاق بوظائفها الاطلاع على دليل التخصصات لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء عبر الرابط التالي..

https://www.moe.gov.sa/ar/hr/Pages/default.aspx

ولفتت وزارة التعليم أن التقديم يتم بشكل إلكتروني عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات"، ويستمر التقديم حتى الساعة 11 مساء يوم الأحد الموافق 12 محرم 1445هـ / 30 يوليو 2023م.

متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية 1445

ولفتت وزارة التعليم إلى أنه لابد أن ينطبق على المتقدمين على الوظائف التعليمية 1445، الآتي:

- أن تنطبق على المتقدم شروط وضوابط شغل الوظيفة التعليمية.

-الحصول على الشهادة الجامعية في مجال التخصص المطلوب.

- تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم.

- معادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج.

كما أجابت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني على أحد الاسئلة الشائعة حول التقديم لوظائفها وهي: ما هو تاريخ التخرج الذي يؤخذ به عند تسجيل طلب التقديم، لتؤكد أن تحديد تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة متطلب أساسي لاعتماد الدرجة العلمية، وعدم اكتمال تاريخ التخرج سيؤدي إلى عدم اكتمال متطلبات دخول المفاضلة، ولإيضاح التاريخ المقصود يمكن الأخذ بالترتيب التالي:

أ‌- تاريخ التخرج المدون في الوثيقة باليوم والشهر والسنة.

ب‌- تاريخ التخرج المحرر بالوثيقة باليوم والشهر والسنة.

من لم يتوفر لديهم تاريخ اعتماد الوثيقة من الجامعة أو تحرير الوثيقة وفقاً لما أشير إليه، فعليهم مراجعة قسم القبول والتسجيل بالجامعة أو الكلية التي تم التخرج منها للحصول على ما يثبت تاريخ التخرج الفعلي باليوم والشهر والسنة.

وشددت وزارة التعليم أن الالتحاق بوظائفها المعلنة يتم وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية وفي المناطق المحددة، مؤكدة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية بحسب نتائجهم بالترشيح، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من المقابلات الشخصية، مؤكدة أن (المتقدم/ة) الذي لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وفقاً للمفاضلة.