بعد إعلان حفله بالعلمين.. من هو الرابر الأمريكي روسل جيمس فيتالي الشهير بـ روس ؟

كشفت إدارة مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بمصر، عن تفاصيل إحياء نجم الراب الأمريكي "روس" والمعروف أيضًا باسم Russell Vitale حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات المهرجان يوم 25 أغسطس المقبل.

إذ رفع حفل الراب الأمريكي "روس" شعار "من أمريكا للعلمين"، ومن المقرر أن يعلن موقع "تذكرتي" خلال الأيام المقبلة عن طرح تذاكر الحفل للجمهور عبر الموقع الإلكتروني الخاص.

روس

من هو المغني "روس"

اسمه بالكامل روسل جيمس فيتالي من مواليد 26 سبتمبر 1992 ، المعروف باسمه المسرحي روس، هو مطرب هيب هوب أمريكي الجنسية ومنتج وكاتب أغانٍ، وبدأ في كتابة موسيقى الراب وهو في السابعة من عمره وعندما تخرج من المدرسة الثانوية بدأ في تسجيل أغانيه في سن 18 عامًا.

وكانت أول أغنية منفردة من روس، بعنوان “Hustlin”، أصبحت نجاحًا ساحقًا، تكررت طوال الوقت.

وظهر روس لأول مرة في المركز الأول على مخطط بيلبورد لأفضل 200 ألبوم مع ظهوره الأول عام 2006، بألبوم بعنوان “ميناء ميامي”.

أما ألبومه الثاني في عام 2008، كان بعنوان “Trilla”.

بعد نجاحه، بدأ روس في القيام بجولات مكثفة والتعاون مع الأعمال الشعبية بما في ذلك نيللي وتي باين.

عزز ألبومه الثالث بعنوان “Deeper Than Rap” نجاحه حيث أشادت به صحيفة “The New York Times”

وتم ترشيح ألبوم بعنوان “God Forgives” لأفضل ألبوم Grammy في عام 2013، وتبعه مع ألبوم بعنوان “Mastermind” وألبوم بعنوان “Hood Billionaire”، كلاهما في عام 2014.

صدر الألبوم رقم 8، بعنوان “Black Market”، في نهاية عام 2015.

أما الألبوم التاسع، بعنوان “Rather You Than Me”، في عام 2017.

وفي أغسطس عام 2019، كشف روس النقاب عن ألبومه العاشر، بعنوان “Port of Miami 2″، والذي ظهر لأول مرة في رقم 2 على مخط “Billboard 200”.

وبعد 10 ألبومات استوديو، أصبح مغني الراب المرشح لجرامي مؤلفًا منشورًا مع إصدار سبتمبر عام 2019 من كتاب “Hurricanes: A Memoir”.

روس

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد الفترة المقبلة عددًا من الحفلات الغنائية لكبار النجوم في مصر وفي الوطن العربي، إذ يحيي النجم مدحت صالح والنجمة ريهام عبدالحكيم سهرة طربية في العلمين الجديدة يوم الخميس المقبل 3 أغسطس، وحفل النجمة إليسا والنجم تامر عاشور يوم 5 أغسطس المقبل، فضلًا عن حفل ضخم للموسيقار الكبير عمر خيرت يوم 10 أغسطس، وحفل آخر للنجمة كارول سماحة والنجم بهاء سلطان والنجم محمد منير وحميد الشاعري وغيرهم.