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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الغرفة التجارية بالوادي الجديد تكشف عن خطتها لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء

عيد أحمد حمود، أمين
عيد أحمد حمود، أمين الصندوق ورئيس الشعب الغذائية بالغرفة

قال عيد أحمد حمود، أمين الصندوق ورئيس الشعب الغذائية بالغرفة التجارية بالوادى الجديد، أنه بالنسبه لانقطاع الكهرباء عن الافران او الثلاجات القائمه في محافظه الوادي الجديد، فقد تم عقد  اجتماع فوري كاعضاء الغرفه التجاريه بمحافظه الوادي الجديد وتم الاتفاق مع هندسه الكهرباء باقامه غرفه خاصه لجميع الافران والثلاجات الخاصه بالمحلات حيث اثناء انقطاع الكهرباء يتم تشغيل الغرف التابعه لاي منطقه بالمولدات الخارج عن السد العالي وبذلك لن تتم اي تلفيات او اي خسائر للافران او للثلاجات بمحافظه الوادي الجديد.

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وأضاف حمود فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الالكترونية، بالنسبه للمصانع لا يوجد مصانع في محافظه الوادي الجديد الا مصانع التمور وهي قطاع خاص ويوجد مصنع ملابس خاص بالزي المدرسي وخاص بمحافظة الوادي، وسيتم عقد اول اجتماع بالغرفه التجاريه ليتم الاتفاق مع رئيس الغرفه والاعضاء لعمل دراسه جدوى لهذا الموضوع، للخروج بأفضل النتائج.

تخفيف العبء على المصانع

وأشار الى أنه بالنسبه لتخفيف العبء على المصانع من الضرائب العامة والضرائب العقاريه والجهات المختصه سنقوم كأعضاء غرفه ورئيس الغرفه في اول اجتماع بالاتفاق مع جميع الجهات المختصه بتخفيف العبء عن المصانع في الضرائب وفي جميع الجهات المختصة.

 

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