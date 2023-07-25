الغرف التجارية بالإسكندرية: مصر تواجه تحديات اقتصادية غير مسبقة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، امين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، قدرة مصرعلى الاستمرار فى مسار التنمية رغم ما تواجهه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة نتيجة الازمة العالمية

جاء ذلك تعليقًا على التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي حول قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، وأيضا حول برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة،

وأضاف الفيومي، أن الطروحات الحكومية في هذا الشأن، تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي وخفض الديون.

وأوضح أن استمرار عمل الصندوق مع الحكومة، يؤكد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مثل هذه الكيانات الدولية لا تجامل الدول فيما تصدره من تقارير حول اقتصاداتها.

وأشار إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية، حيث تستهدف مصر جمع مليار دولار أخرى من برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة.