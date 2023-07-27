الغرف التجارية تكشف الحل للتغلب على الأدوية الناقصة (فيديو)

لازالت أزمة نقص الأدوية في الأسواق تثير القلق لدى المواطن خاصة أصحاب الأمراض المزمنة ومن يعتمدون على بعض الأدوية المستوردة التي تشح باستمرار خلال الفترة الماضية

وقال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، خلال لقاء له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"، مساء الأربعاء أن مصر لديها إدارة ومنظومة كاملة وفريق عمل يفوق الـ 60 شخصا لمتابعة حركة بيع الأدوية في مصر يوميا.

البحث عن الأدوية بالمادة الفعالة

وأوضح المواطن قد لا يجد الأدوية الناقصة عندما يبحث عنها بالأسماء التجارية لها لكن إذا بحث عنها بالمادة الفعالة سوف يجدها وهناك بدائل بنفس المادة الفعالة في السوق.

وشهد سوق الدواء زيادة في أسعار الكثير من الأدوية خلال الأشهر الماضية، إذ وافقت هيئة الدواء المصرية على رفع أسعار بعض الأصناف وأخطرت الشركات والموزعين والصيدليات بتلك الزيادة، وذلك بناءً على طلب الشركات.

وبدأت مناشدات البعض عبر صفحات التواصل الاجتماعى، تتساءل عن بعض الأدوية الحيوية غير المتوفرة في الوقت الحالي، إذ يأتي من بينها، أدوية الغدة الدرقية والسكري وبعض القطرات للعين، بالإضافة إلى بعض أدوية الهرمونات.

أسباب زيادة أسعار الدواء:

وأرجع أغلب الصيادلة سبب نقص الدواء المستورد وزيادة أسعار بعض الأدوية، إلى ارتفاع سعر الدولار، إذ إن أغلب المواد الخام والتى يتم استخدامها فى صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج، والبعض الآخر من الصيادلة أرجع سبب هذه الأزمة إلى وجود بعض المواد الخام بالموانئ، ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن.

وقال الدكتور أحمد أبو دومة، عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، إنه لا ينكر أي متابع أن هناك اضطرابًا في سوق الدواء الفترة الأخيرة تعاني منه الصيدليات، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لوجود أكثر من سعر لنفس النوع.

وأضاف أبو دومة، في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن الشركات تصدر أنواع متغيرة الأسعار يومًا بعد يوم، وهو ما أصاب اقتصاديات الصيدليات بضرر بالغ، لافتًا أن البعد الآخر لهذه الأزمة تمثل في اختفاء عدد من الأصناف الدوائية الضرورية جدًا لمرضى الأمراض المزمنة، لعل أبرزها اختفاء الأدوية المرتبطة بالحالات الخاصة بالغدة الدرقية، بالإضافة إلى بعض أنواع الأدوية المرتبطة بالهرمونات، والتي يحتاجها قطاع كبير من مرضى تخصص النساء والولادة.

حلول لأزمة الدواء في مصر:

وأكد عضو مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، أنه يظل الحل أن تنتج الشركات المصرية مثل هذه الأصناف، وعدم الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، مطالبًا بتدخل الجهات المسؤولة لرفض هذه المشاكل، ووجود آلية للتوقع المبكر لهذا النقص، والاستباق لوضع الحلول للأزمة.