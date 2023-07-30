ليس لها أعراض.. أمراض عيون خطيرة تؤدي إلى العمى حال تأخر علاجها

أعلنت طبيبة عيون أن معظم أمراض العيون تتميز بأعراض خاصة، ولكن بعضها وحتى التي تؤدي إلى العمى، لا تُظهر أعراضها فترة طويلة.

أمراض عيون خطيرة تتطور وتسبب العمى من دون أعراض

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفستيا"، أوضحت الطبيبة أن غالبًا ما تُشخص هذه الأمراض في مراحل متأخرة، وينسب إلى هذه الأمراض تنكس الشبكية المحيطي، أي ترقق الجزء المحيطي للشبكية، الذي كقاعدة لا تظهر أعراضه حتى عند الفحص الاعتيادي الذي يجريه طبيب العيون.

أمراض عيون خطيرة تتطور من دون أعراض

وأضافت الطبيبة، أن هذا المرض قد يؤدي إلى تمزق وانفصال شبكية العين وفقدان الوظيفة البصرية، وحينما يكتشفه طبيب العيون يستخدم اشعة الليزر لمنع تطوره.

وأشارت الطبيبة إلى أن المرض الآخر هو الزرق "العين الزرقاء" أو جلوكوما، حيث تظهر أعراض المرض مثل الألم، والثقل في العين، والدوائر القزحية المختلفة الألوان، والهالات فقط عند ارتفاع مستوى الضغط داخل العين، ويمكن لطبيب العيون تحديد الزيادة في ضغط العين والتغيرات في المجال البصري وبنية العصب البصري خلال الفحص الوقائي في مرحلة مبكرة.

أما المرض الثالث الذي يتطور من دون أعراض هو التنكس البقعي المرتبط بالتقدم بالعمر، فعند الشعور بضعف حدة البصر وتشوه الخطوط المستقيمة أمام العين وعدم رؤية بعض أجزاء النص المكتوب، فإن هذا يشير إلى مرحلة متقدمة من التنكس البقعي.

ونوهت الطبيبة إلى أن جميع هذه الأمراض عند تشخيصها مبكرًا يسهل علاجها، لذلك من الضروري الخضوع سنويًا لفحص العيون.