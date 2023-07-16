احذر التهاب العصب البصرى قد يسبب العمى

يسبب التهاب العصب البصرى فقدان البصر، والذى قد يكون خفيفًا أو شديدًا، وقد يحدث فى عين واحدة أو كلتا العينين. قد يتفاقم فقدان الرؤية فى غضون يوم أو يومين. قد تترواح الرؤية فى العين أو العينين المصابتين بين الطبيعى تقريبًا وحتى العمى الكامل، قد تتأثر رؤية الألوان بشكل خاص، ولكن المريض قد لا يدرك ذلك.

والتهاب العصب البصرى هو حالة تؤثر على العين والرؤية، يحدث عندما يكون العصب البصرى ملتهبًا، ويرسل العصب البصرى رسائل من عينيك إلى عقلك حتى تتمكن من تفسير الصور المرئية عندما يتهيج العصب البصرى ويلتهب، فإنه لا يحمل رسائل إلى الدماغ أيضًا، ولا يمكنك الرؤية بوضوح.

والعصب البصرى عبارة عن مجموعة من الألياف العصبية التى تنقل المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ.

ويقول الدكتور فرحات على فرحات استشارى طب وجراحة العيون: يكون العصب البصرى مغلفا بمادة دهنية تعرف باسم الميالين والتى تساعد النبضات الكهربائية فى الانتقال بشكل سريع من العين إلى الدماغ ليتم ترجمتها هناك وتتضرر مادة الميالين فى حالة إصابة العصب البصرى بالالتهاب مما يعيق عملية انتقال النبضات الكهربائية سريعا من العين إلى الدماغ وهذا الأمر من شأنه أن يفقدك الرؤية أو يصيبك بألم عند تحريك العين أو يقلل من قدرة العين على تمييز الألوان.

ويضيف الدكتور فرحات على فرحات: يعد التهاب العصب البصرى حالة صحية مرتبطة بالتصلب اللويحى وهو مرض يؤدى إلى تضرر الأعصاب فى الدماغ والنخاع الشوكى كما قد يكون التهاب العصب البصرى نتيجة للإصابة بأمراض أخرى مثل الذئبة وتتمثل الأعراض العامة للإصابة بالتهاب العصب البصرى فى فقدان الرؤية المؤقت وعادة ما يكون بعين واحدة فقط وقد يكون تشويشا فى الرؤية أو وجود نقطة مظلمة بشكل كامل ويمكن أن يستمر هذا الأمر لمدة أسبوعين أحيانا وألم حول منطقة العين ويزداد هذا الألم مع حركة العين وفقدان القدرة على تمييز الألوان فقد تظهر بشكل مغاير للوضع الطبيعى وقد تكون غير قادر على التمييز ما بين بعض الألوان وإضاءة فى العين حيث تظهر أضواء وومضات عند تحريك العين وضعف النظر بحيث تحدث صعوبة فى الرؤية الجانبية كما قد يظهر ثقب فى مجال الرؤية المركزية.

ويشير الدكتور فرحات على فرحات إلى أنه من غير الواضح حتى الآن الأسباب الدقيقة التى تؤدى إلى الإصابة بالتهاب العصب البصرى ويعتقد البعض أن الإصابة تحدث عندما يقوم الجهاز المناعى بتطوير محاربة ومناعة ضد المادة التى تغلف الأعصاب البصرية ومن الممكن أن تصاب عين واحدة أو كلتاهما بالتهاب العصب البصرى وهذا المرض يصيب الناس التى تتراوح اعمارهم بين 20-40 عاما وهو أكثر شيوعا بين النساء ولكن هناك بعض الأسباب التى يعتقد أنها تؤدى إلى الإصابة بالتهاب العصب البصرى والتى تشمل التصلب اللويحى والالتهابات البكتيرية مثل الإصابة بمرض لايم والالتهابات الفيروسية مثل الاصابة بفيروس الهربس والحصبة والنكاف وأمراض المناعة الذاتية مثل الاصابة بمرض الذئبة والساركويد.

ويوضح الدكتور فرحات على فرحات أن علاج التهاب العصب البصرى عادة ما يكون فقدان النظر الناتج عن التهاب العصب البصرى مؤقتا ويتحسن من تلقاء نفسه بعد عدة أسابيع أو أشهر دون تلقى العلاج، للأسف فى بعض الحالات قد يكون فقدان النظر دائما.

وبالنسبة للأعراض الأخرى فإن كانت حادة أى إن كانت تشمل كلتا العينين فقد يصف لك الطبيب الأدوية السترويدية التى تساعد فى تسريع عملية العلاج ولكن لا تعالج العين ذاتها. وفي المقابل تناول الأدوية السترويدية على المدى الطويل قد يترك آثارا جانبية غير مرغوب فيها مثل زيادة الوزن ومشاكل فى العظام وارتفاع مستوى السكر فى الدم وفى بعض الأحيان قد يلجأ الطبيب إلى وصف أدوية أخرى مثل الغلوبيولين المناعى الوريدى أو حقن فيتامين ب 12 أما الأمور التى يمكن القيام بها منزليا لمساعدة علاج التهاب العصب البصرى فقد تشمل اتباع نظام غذائى صحى وتناول كمية كافية من الماء وتجنب التدخين والإقلاع عنه.