استكمال مشروع الممشى السياحي بمنطقة الكيلو 8 بسفاجا

تفقد اللواء ياسر شعبان اليوم الأحد، أعمال استكمال الممشى بالمركز السياحي الشمالي بمنطقة الكيلو 8 ، والذي تم إنشاؤه بتوجيهات من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأوضح شعبان أن الممشى تم إنشاؤه ليكون متنفس طبيعي للمواطنين ، مشيرا إلي أن الممشي ، مرفقاً بكافة الخدمات ويوفر فرصا حقيقية لشباب المدينة بإقامة عدد من الأنشطة التجارية والترفيهية عليه مثل الأكشاك وغيره من الخدمات.

وأضاف رئيس المدينة أنه يجري استكمال الممشى بطولة 100م ، وبعرض 12 م ، بتكلفة مالية 2 مليون جنيه ، وبذلك يصبح طوله 320 مترا، وذلك ضمن مشروعات تحسين البيئة بالخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لمدينة سفاجا.

ومن جانبه أوضح المهندس يحيى عبد الغني، مدير أعمال المشروع أن المشروع يتم تمويله من وزارة السياحة ويتم التنفيذ بواسطة شركة مسند لها المشروع ، تحت إشراف الوحدة الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، حيث تم تخطيط المشروع لإنشاء كافتيريا ودورات مياه عامة لخدمة المواطنين.

ووجه رئيس المدينة في جولته، بعمل المظلات والبرجولات لخدمة رواد الممشى وسرعة الانتهاء من الأعمال لتوفير متنفس حضاري للمواطنين وإظهار مدخل المدينة الشمالي بشكل حضاري.

الممشى

الممشى