فوز طفلين من البراعم بالنجمة الثانية في سباحة الإسكندرية

اجتاز براعم نادى كلية فيكتوريا كولدج للسباحة بالإسكندرية اختبارات الحصول على النجمه الثانية التى اجريت تحت إشراف الكابتن وليد أحمد بمشاركة أكثر من 100 سباح وسباحة من براعم النادى.

وقدم كل السباحين والسباحات أداء طيبا للغاية خلال الاختبارات التى نجحوا فى اجتيازها باقتدار شديد فى حضور جميع أولياء الأمور الذين ازدحم بهم مجمع حمامات السباحة بالمقر.

وفاز بالاختبار إبراهيم محمد 8 سنوا، وأسيل أحمد 8 سنوات وحصلوا على النجمه الثانية.

وأكد الكابتن وليد أحمد تحرص الأكاديمية على تقذيم كل الدعم للطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة فى المسابقات المختلفة، ويتوافر بها ملاعب رياضية وحمام سباحة للتدريب وصالات تدريب ومدربين على أعلى مستوى.