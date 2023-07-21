عاجل
الأردن يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى ستوكهلم بعد حرق المصحف الشريف التعليم تحذر من شائعة تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة بعد حرق المصحف الشريف.. بريطانيا: سندافع عن حرية الدين تواصل المعارك العنيفة في السودان واعتداء وحشي على أطباء بلا حدود
الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فوز طفلين من البراعم بالنجمة الثانية في سباحة الإسكندرية

جانب من مسابقة البراعم
جانب من مسابقة البراعم

اجتاز براعم نادى كلية فيكتوريا كولدج للسباحة بالإسكندرية اختبارات الحصول على النجمه الثانية التى اجريت تحت إشراف الكابتن وليد أحمد بمشاركة أكثر من 100 سباح وسباحة من براعم النادى.

وقدم كل السباحين والسباحات أداء طيبا للغاية خلال الاختبارات التى نجحوا فى اجتيازها باقتدار شديد فى حضور جميع أولياء الأمور الذين ازدحم بهم مجمع حمامات السباحة بالمقر.

وفاز بالاختبار إبراهيم محمد 8 سنوا، وأسيل أحمد 8 سنوات وحصلوا على النجمه الثانية.

وأكد الكابتن وليد أحمد تحرص الأكاديمية على تقذيم  كل الدعم للطلاب لممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة فى المسابقات المختلفة، ويتوافر بها ملاعب رياضية وحمام سباحة للتدريب وصالات تدريب ومدربين على أعلى مستوى.

مواد متعلقة

تحقيقات موسعة في واقعة اختناق 12 طفلًا بسبب استنشاق كلور بحمام سباحة

رياضة النواب تطالب بالانتهاء من إنشاء حمام سباحة أطفيح وملاعب بولاق

منة فضالي تقلب الدنيا بظهور مثير بحمام سباحة منتجع شهير بدبى (شاهد)

حمامات سباحة الأندية بوابة الجحيم للأطفال

سباحة الصيد تحرز نتائج متميزة ببطولة كأس مصر
الجريدة الورقية