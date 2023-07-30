خطوات الالتحاق بمؤسسات التضامن لرعاية وتأهيل متعددي الإعاقة

رعاية متعددى الإعاقات.. تقدم وزارة التضامن العديد من الخدمات للمواطنين، وعلى رأسها مؤسسات رعاية وتأهيل متعددي الإعاقات، ضمن قطاع الشئون الاجتماعية، حيث تقوم هذه المؤسسات على رعاية وتأهيل الحالة التي بها أكثر من إعاقة، عدا إعاقة كف البصر، فضلا عن توفير المهنة التي تتناسب مع إعاقة كل حالة على حدة، بجانب البرامج الرياضية المناسبة لطبيعة الإعاقة.

مؤسسات رعايــة وتأهيـــــــل متعـــــددي الإعاقــــــات



هي مؤسسات تقوم على رعاية وتأهيل الحالة التي بها أكثر من إعاقة ما عدا إعاقة كف البصر وكذا توفير المهنة التي تتناسب وإعاقة كل حالة على حدة كذلك البرامج الرياضية المناسبة لطبيعة الإعاقة .

شروط الالتحاق بمؤسسات التضامن لرعاية وتأهيل متعددي الإعاقة

سن القبول بالقسم الداخلي من (8) سنوات إلى (18) سنة .

سن القبول بالقسم الخارجي حسب إمكانيات كل مؤسسة .

خلو طالب الخدمة من الأمراض المعدية أوالنوبات التشنجية أوالصرعية أو الغير مستقرة

إنتماء المعاق إلى أسرة تتولى شئونه وتتعاون مع المؤسسة للعمل على تكيف المعاق داخل المؤسسة وخارجها​

اجراءات الحصول على الخدمة

1- أن يكون محولاً من إحدى الجهات المعنية بالتأهيل أو من تلقاء نفسه.

2- تقديم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة :

صورة شهادة الميلاد - عدد 4 صورة شخصية - صورة البطاقة أو إثبات الشخصية .

طلب إلتحاق - بحث إجتماعى - إختبار ذكاء - تقرير طبي​ .