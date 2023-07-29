التضامن بقنا لا يوجد حالات مستحقة لصرف تعويضات مالية سوى لحالة الوفاة

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن خروج جميع الحالات التي أصيبت جراء تسريب غاز الكلور بمنطقة مدينة العمال وسط مدينة قنا، والبالغ عددهم ٩٠ حالة، وردت إلى مستشفى قنا العام. يذكر أن تسريب الغاز حدث بإحدى الإسطوانات الموجودة بمقر الحملة الميكانيكية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العمال، التى كان مقرر نقلها إلى الشركة لتعبئتها، و فور ورود بلاغ بوجود تسريب بإحدى إسطوانات غاز الكلور، انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحدث.

حيث قامت شركة المياه بالدفع بفريق الصيانة، ونجح في السيطرة على التسريب ونقل الأنبوبة إلى خارج المدينة، كما تم الدفع بعدد ٢٥ سيارة إسعاف لنقل المصابين بالاختناق إلى مستشفى قنا العام، والبالغ عددهم 90 حالة، بالإضافة لحالة وفاة واحدة لسيدة تدعى سعاد عبدالحافظ، تبلغ من العمر ٦٣ عامًا، تقيم بمنطقة العمال التابعة لمركز قنا، كما انتقل فريق من الحماية المدنية لتقديم الدعم، وتم عمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض ألاهالى لاستنشاق الغاز. من جهته أوضح حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، فى تصريحات خاصة للوفد، أن كافة الحالات المصابة بإستثناء حالة الوفاة غير مستحقين لصرف تعويضات مالية لهم، مضيفاً ان إجراءات صرف التعويضات للمصابين تتم فى حالة مرور اكثر من 24 ساعة على المصاب بالمستشفى وهو ما لم يحدث مع المصابين بحادث تسريب الكلور وتم خروج جميع المصابين قبل مرور 24 ساعة من الحادث .

وذكر عثمان، الى انه جرى بحث حالة الوفاة الوحيدة وهى لسيدة مطلقة ليس لديها أبناء وتسكن بمفردها، ومن المقرر صرف مصاريف للجنازة للقائمين على اجراءات الدفن، وذلك عقب استيفاء الأوراق المطلوبة. كما حاولت الوفد التواصل مع المهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ولكن بدون جدى وذلك لمعرفة ما اذا كان هناك شبهة اهمال من المسؤلين بالشركة عن الحادث أم لا، بالإضافة لمتابعة نتائج التحقيقات التى تجريها الجهات المختصة لمعرفة أسباب التسريب، وما توصلت إليه تحقيقات النيابة العامة، مع المتسببين بالحادث . وكان اللواء أشرف محافط قنا، قد أمر بإحالة المتسببين في الحادث للنيابة العامة، لكشف ملابسات التسريب، موجهًا مسئولي شركة المياه بضرورة التحقق من إجراءات السلامة، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.