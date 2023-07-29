ماذا ينتظر المصريين في الخارج من وزارة التضامن بمؤتمر الهجرة ؟

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي، في النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات «المصريين بالخارج»، التي تنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج كل عام؛ والمقرر إنطلاقه بعد غد الإثنين، وذلك من خلال جلسة المحور الاجتماعي والخدمي، ضمن فعاليات هذه النسخة من المؤتمر.

ومن المنتظر مناقشة عدد من المحاور والملفات التي طالما طالب بها المصريين بالخارج، تحت مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية خلال هذا المؤتمر الذي سجل لحضوره ١٠٠٠ شخص من أكثر من ٥٦ دولة حول العالم، من بينهم ممثلون عن ٦٦ رابطة/ جالية للمصريين بالخارج.

وإليكم تفاصيل محاور جلسة التضامن الإجتماعي التي سيشهدها مؤتمر “المصريين في الخارج”.

- مناقشة قضايا الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج.

- مناقشة الرعاية الاجتماعية للمغتربين بالدول المضيفة.

- التوسع في التغطية التأمينية للمصريين بالخارج.

- تنشيط الأعمال المصرفية والتكافلية ببنك ناصر الاجتماعي.

- توفير مظلة للحماية الاجتماعية والتأمينية ضد حالات الطوارئ، سواء التعرض لحادث أو ترك العمل بالخارج.

- حزم الخدمات الضرورية المتكاملة منها العلاج والدعم القانوني.

- بحث إمكانية إنشاء «صندوق أو وثيقة» يتضمن المزايا وبنود الدعم الاجتماعي.

- اشتراك المصريين بالخارج في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي.

- توفير المساعدة القانونية للمصريين بالخارج.

- شحن الجثامين في حالة الوفاة بسبب حادث أو وفاة طبيعية.

مؤتمر"المصريين بالخارج النسخة الرابعة"

وينطلق مؤتمر"المصريين بالخارج النسخة الرابعة" والذي تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج كل عام، ليعرض من خلاله المغتربين العاملين والمقيمين بالخارج، مطالبهم واحتياجاتهم على المسئولين داخل وطنهم الأم، أمام تواجد العديد من الشخصيات العامة والمسئولين في شتى المجالات.

وتفتح فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر “المصريين بالخارج”، بعد غد الإثنين بحضور عدد من الوزراء، وذلك رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد كبير من مطالب المصريين في الخارج، الذين قاموا بعرضها على السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، ضمن مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، التي تلتقي خلالها مع عدد كبير من الجاليات المصرية، من مختلف الدول عبر تقنية الفيديوكونفراس.

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