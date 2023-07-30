آخرها غرق نجل الفنان حسن يوسف.. شواطئ تبتلع أرواح الهاربين من الحرارة

اهتز الشارع المصري، منذ اللحظات الأولى من صباح اليوم الأحد، بنبأ وفاة الفنان الشاب عبدالله، نجل الفنان القدير حسن يوسف، غرقًا في مياه البحر، بإحدى قرى الساحل الشمالي.

ذلك الحادث الذي حمل بين طياته، الكثير من الألم والصدمة، لم يكن هو الأول من نوعه، بل تكرر لوقائع أخرى مماثلة، شاءت الأقدار أن تُكتب كلمة النهاية لحياة الكثيرين، غرقًا أثناء محاولتهم الفرار من حرارة الجو، لينتهي بهم الأمر فاقدين أرواحهم.

منطقة منشأة ناصر، كانت هى الأخرى مسرحًا بالأمس لتعرض شاب للغرق أثناء الاستحمام بأحد الترع، بعدما تمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى.

مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، مفادها غرق شخص فى مياه ترعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة إحدى المستشفيات.

وأجرى رجال المباحث التحريات، بجانب سؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وفي محافظة الإسكندرية، فقد شاب في الـ 18 من عمره، غرقًا في مياه البحر، أثناء قضائه الإجازة في المصيف بالإسكندرية، وذلك قبيل إعلان نتيجة الثانوية العامة بساعات، كونه طالبًا في الصف الثالث الثانوي العام.

وقدمت إدارة مدرسة محمود مصلحي الزهيري الثانوية بقرية دهمشا التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية، نعيًا عقب وفاة الطالب، عبر بيان إعلامي، جاء فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله، تلقينا خبر أدمى القلوب قبل العيون، وجعل حروف الكلمات تبكي من شدة الحزن على أحد طلاب مدرستنا، مات عمرو زغلول عقل".

انتقالًا إلى محافظة سوهاج، انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثمان عامل في بداية العقد الثالث من العمر، بعدما غرق أثناء استحمامه في مياه الترعة، لعدم إجادته السباحة.

مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بغرق شخص داخل ترعة بناحية كوم اشكيلو، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وبالفحص وتبين غرق "أيمن . ع . ع" 22 سنة عامل - ويقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام، وبسؤال والده "علي . ع . أ" 67 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعه ولعدم إجادته السباحة غرق بها.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.