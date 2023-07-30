كان يسبح ثم اختفى تمامًا.. تفاصيل غرق نجل حسن يوسف وشمس البارودي

لقي عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان القدير حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، مصرعه غرقًا، في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، أثناء السباحة بشاطئ، ثم اختفى تمامًا.

وتبين من التحريات أن المتوفى عبدالله حسن يوسف، البالغ من العمر 35 عامًا، كان يسبح بشاطئ فى إحدى القرى السياحية، ثم اختفى تمامًا تحت الماء، وانتشل فاقدًا الوعى، وتم نقله لمستشفى العلمين.

وتبين أنه وصل المستشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة تمامًا، وفقًا لما أظهره الكشف الطبي الذى أكد وفاته.

وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى، في حين تم إيداع الجثمان بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة، وتبين بالكشف المبدئى أن المتوفى في العقد الرابع من عمره، وأن سبب الوفاة، اسفسكيا الغرق.

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى العلمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ الاستماع لأقوال شهود العيان الذين شاهدوا الحادث، وتفريغ كاميرات القرية السياحية، لاستيضاح وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحفظت جهات التحقيق على الجثمان لحين وصول أسرة المتوفى الفنان حسن يوسف.