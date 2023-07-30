الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كان يسبح ثم اختفى تمامًا.. تفاصيل غرق نجل حسن يوسف وشمس البارودي

عبدالله حسن يوسف
عبدالله حسن يوسف

لقي عبدالله حسن يوسف، نجل الفنان القدير حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، مصرعه غرقًا، في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، أثناء السباحة بشاطئ، ثم اختفى تمامًا.

وتبين من التحريات أن المتوفى عبدالله حسن يوسف، البالغ من العمر 35 عامًا، كان يسبح بشاطئ فى إحدى القرى السياحية، ثم اختفى تمامًا تحت الماء، وانتشل فاقدًا الوعى، وتم نقله لمستشفى العلمين.

txt

غرق نجل الفنان حسن يوسف بإحدى قرى الساحل الشمالي

 وتبين أنه وصل المستشفى وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة تمامًا، وفقًا لما أظهره الكشف الطبي الذى أكد وفاته.

 وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى، في حين تم إيداع الجثمان بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

 على الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة، وتبين بالكشف المبدئى أن المتوفى في العقد الرابع من عمره، وأن سبب الوفاة، اسفسكيا الغرق.

 نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى العلمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ الاستماع لأقوال شهود العيان الذين شاهدوا الحادث، وتفريغ كاميرات القرية السياحية، لاستيضاح وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحفظت جهات التحقيق على الجثمان لحين وصول أسرة المتوفى الفنان حسن يوسف.

مواد متعلقة

ارتفاع شديد في حالة الطقس ودرجات الحرارة تتخطى الـ 42 درجة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا

هل تأخر الزواج غضب من الله؟
الجريدة الورقية