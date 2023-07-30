التفاصيل الكاملة لـ ملابسات واقعة غرق عبدالله حسن يوسف

استيقظ المصريون صباح اليوم الأحد، على خبر وفاة الفنان الشاب عبدالله نجل الفنان القدير حسن يوسف، بعد أن غرق وهو يسبح في البحر في ساعات متأخرة في إحدى قرى الساحل الشمالي المعروفة.

وأثار سبب وفاة عبد الله نجل الفنان القدير حسن يوسف، الجدل وأسئلة ليس لها إجابات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إذ سافر في عطلة لقضاء إجازة الصيف برفقة أصدقائه المقربين في الساحل وغرق بالبحر ولم يستطع أحد إنقاذه.

عبد الله وعمر حسن يوسف مع صديق

وقال الأطباء الذين وقعوا الكشف الطبي عليه إن نجل الفنان القدير حسن يوسف وصل مستشفى العلمين وكانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، كما أكدوا أنه قد فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى وذلك وفقًا لما أظهره الكشف الطبي الذي أكد وفاته بالفعل منذ ساعات.

كما أكدت التقارير الطبية من مستشفى العلمين أن الراحل ابن حسن يوسف لم يستطع الخروج من البحر وظل يقاوم الغرق حتى ملأت المياه رئتيه وهذا ما تسبب في وفاته.

تفاصيل ملابسات الواقعة

وقال أصدقاء الفنان الراحل عبدالله حسن يوسف إنه قرر النزول إلى البحر ليلًا ثم اختفى تحت الماء وبعدها تم انتشال جثمانه وكان فاقدًا للوعي تمامًا في فجر اليوم، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى العلمين الجديدة.

وتم إبلاغ الشرطة على الفور، التي حضرت للمستشفى بعد التأكد من وفاته، كما تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.