تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد

شهدت أسعار الدواجن اليوم صعود جديد اليوم 30 يوليو 2023، لتتراوح بين 59 و60 جنيهًا للكيلو من الدواجن البيضاء فى المزرعة، لتصل للمستهلك بحوالي 65 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار كيلو الفراخ الحمراء "الساسو" في المزرعة 99 جنيها للكيلو ويصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيهاً .

أسعار البلدي والرومي

كما سجل سعر الفراخ البلدي بالمزرعة 95 جنيها للكيلو، وتراوح سعر المستهلك 100 جنيهاً للكيلو حسب المنطقة .

فيما بلغت أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق المحلية حول 7 و11 جنيها، وتراوحت أسعار الرومى اليوم بين 100 و130 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 100 و120 جنيها للكيلو.

أسعار أجزاء الدواجن

فيما سجلت أسعار البانيه اليوم 160 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية، وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 75 و81 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

كما سجلت أسعار الكبد والقوانص سغر يتراوح بين 65 و70 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و60 جنيها.

ويبلغ حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويعمل بالقطاع أكثر من 2.5 مليون عامل.