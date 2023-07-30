وفاة شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

مصرع وإصابة شخصان فى حادث تصادم ببنى سويف

توفي شخص وأصيب آخر ببتر في الساقين إثر حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية أعلى كوبرى الواسطى شمال محافظة بني سويف وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقى اللواء غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية أعلى كوبرى الواسطى شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخر ببتر في الساقين، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصاب والجثة ونقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي: عبد النبي.س.ج 58 عامًا، عامل، مصابًا ببتر بالساقين، جرى نقله إلى قسم الإستقبال بالمستشفى وجاري تقديم أوجه الرعاية الطبية له تحت إشراف الدكتور أكرم سعد مدير عام المستشفى، و صديق.أ.ص، جثة هامدة جرى إيداعها داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.