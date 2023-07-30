تشييع جثماني شقيقتين توفيتا في حادث سير ببني سويف

شيع أهالي مدينة بني سويف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد جنازة الشقيقتين يمنى ومنة اللاتي لقي مصرعهن في حادث انقلاب سيارة ملاكي، إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد على وجوه المشيعين.

وأدى المئات أهالي بني سويف صلاة الجنازة على الفقيدتين عقب صلاة الفجر بمسجد المحمدي، وشهد محيط المسجد تواجد عدد كبير صديقات وأسرة المتوفيتان، وكانت تظهر عليهن ملامح الصدمة والحزن الشديد.

وكانت الشقيقتان يمنى ومنة لقيا مصرعهن وأصيبت فتاة أخرى، في انقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف- الفيوم، وتم نقل المصابة والجثتين لمستشفى بني سويف التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات إسعاف بنى سويف بلاغ، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق بنى سويف- الفيوم، وتحديدا أمام عزبة أبوسنة التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع شقيقتين وإصابة صديقتهما بجروح وسحجات.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابة روان .ت.م وتبين أن المتوفيتين شفيقتان وهما يمني 28 عامًا وشقيقتها منة 21 عامًا، وتم إيداعهما مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي.

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