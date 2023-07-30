حالة الطقس| انخفاض طفيف في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية عن حالة الطقس الفترة المقبلة، موضحة أن هناك انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء مع الاستمرار في ارتفاع نسب الرطوبة حتى الجمعة المقبلة، ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأضافت الهيئة، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، مع استمرار الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر حتى السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

نصائح للمواطنين

وناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس، وارتداء الملابس الفضفاضة، عدم التعرض المباشر لاشعة الشمس تجنبًا للإجهاد الحراري، وشرب السوائل بكثرة ولاسيما الماء على مدار اليوم.

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالآتي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى ٣٥ المحسوسة ٣٨ الصغرى ٢٨

السواحل الشمالية الغربية: العظمى ٣٢ المحسوسة ٣٥ الصغرى ٢٣

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء: العظمى ٣٣ المحسوسة ٣٦ الصغرى ٢٤

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر المتوسط: العظمى ٤٠ المحسوسة ٤٣ الصغرى ٢٩

شمال الصعيد: العظمى ٣٨ المحسوسة ٤٠ الصغرى ٢٤

جنوب الصعيد: العظمى ٤١ المحسوسة ٤٢ الصغرى 29