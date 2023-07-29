رؤساء الدول يشاركون بعزاء شقيق رئيس دولة الإمارات في أبو ظبي

توافد العديد من ممثلي ورؤساء الدول العربية الي الإمارات للمشاركة في بمراسم عزاء شقيق رئيس دولة الإمارات، الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، المقامة في إمارة أبوظبي، كما قدمت العديد من الدول حول العالم ببرقيات تعازي، بالإضافة إلي عدد من الشخصيات العامة الإعلامية والسياسية تقدموا بواجب العزاء.

السيسي يعزي الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جهورية مصر بالعزاء لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي.

ووجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، رسالة باسم أسرة مبارك قدم فيها العزاء لدولة الإمارات العربية في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

فيما شارك في مراسم العزاء رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني ناقلاً تعازيه وتعازي الرئيس مسعود بارزاني لرئيس دولة الامارات ، معربا عن تعاطفه مع عائلة وذوي الفقيد، راجياً من الله ان يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلماني العربي عن تعازيه للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم الخميس، واثني رئيس البرلمان العربي، على مسيرة الفقيد وإسهاماته التي قدم فيها الكثير لبلاده

وبعث السعودية والمغرب واليمن ببرقية تعزية ومواساة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، داعين الله تعالى أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته .

وتوجه وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالامارات الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب إلى دولة الإمارات لتقديم واجب العزاء باسم رئيس الجمهورية .

ونعى محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، الشيخ سعيد بن زايد ممثل حاكم أبوظبي، شقيق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، ممثل حاكم أبوظبي ، كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق.

وقد أعلن ديوان الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الحداد الرسمي ثلاثة أيام، إلى جانب تنكيس الأعلام اعتبارا من اليوم الخميس.

الشيخ الراحل سعيد بن زايد بن سلطان آل نهيان من مواليد 1965 في مدينة العين الإماراتية، وهو الأخ الأصغر لرئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 1988، شغل منصب ممثل حاكم أبوظبي.

كما شغل الشيخ سعيد بن زايد منصب رئيس هيئة الموانئ البحرية في أبوظبي، ووكيل وزارة التخطيط في أبوظبي، وكان عضوًا في المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2010.