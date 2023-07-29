الحزم يضم المطيري بديل يوسف أوباما

أعلن نادي الحزم السعودي التعاقد مع اللاعب تركي المطيري، مساء اليوم السبت، ليكون خلفًا ليوسف اوباما العائد لنادي الزمالك بعد انتهاء إعارته، وذلك لدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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الحزم يضم تركي المطيري ثلاثة مواسم

تعاقد نادي الحزم مع تركي المطيري لمدة 3 مواسم تنتهي في صيف عام 2026، ونشر الحساب الرسمي لنادي الحزم من خلال حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أهداف ومهارات اللاعب الجديد دون الكشف عن تفاصيل العقد وقيمة الصفقة.

انتقل تركي المطيري من نادي الهلال للتعاون في 2022، وشارك مع السكري في 16 مباراة وأحرز خلالها هدف وحيد وصنع مثله.

بدأ تركي المطيري صاحب الـ22 عامًا مسيرته في الملاعب مع نادي الهلال في عام 2014، وتدرج اللاعب في جميع الفئاته العمرية.

وفي عام 2022 انتقل لنادي الباطن الذي تم حرمانه من قيد اللاعبين، لينتقل بعدها للتعاون لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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