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السبت 29 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نانت بقيادة مصطفى محمد يتعادل مع هال سيتي وديا

نانت
نانت

تعادل نانت الفرنسي مع هال سيتي الإنجليزي بهدف لكلاهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات استعدادًات الفريقين للموسم الجديد.

شارك مصطفى محمد، مهاجم الفريق الفرنسي بشكل أساسي مع فريقه ضد هال سيتي منذ بداية اللقاء.

سجل أوزان توفان لاعب هال سيتي الهدف الأول في الدقيقة 60 ، قبل أن يسجل موسيس سيمون لاعب نانت الهدف التعادل  في الدقيقة 70.

وكان نادي نانت أعلن في وقت سابق تفعيل بند شراء مصطفى محمد من جالطة سراي، بشكل نهائي ليستمر الدولي المصري مع فريقه الفرنسي، بناءً على طلب النادي الذي يريد استمراره، بعدما قضى معهم الموسم الماضي على سبيل الإعارة
 

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