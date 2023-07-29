التعاون يحدد مطالبه مقابل انتقال حسن كادش للاتحاد

حدد فريق نادي التعاون السعودي مطالبه مقابل انتقال المدافع حسن كادش لنادي الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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حسن كادش يقترب من الانتقال للاتحاد

دخل الاتحاد في مفاوضات مع التعاون لضم اللاعب حسن كادش، ولدعم الجانب الدفاعي في الفريق قبل بداية الموسم الجديد، وخاصة بعد إصابة أحمد حجازي بالرباط الصليبي.

وافق التعاون على انتقال حسن كادش للاتحاد في موسم الانتقالات الصيفية الحالية، على ان يوقع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم تنتهي في صيف 2026.

من المقرر أن يدفع نادي الاتحاد مبلغ 10 مليون ريال سعودي، مقابل الحصول على عقد الظهير الأيسر لنادي التعاون.

يجيد حسن كادش اللعب في مركز الدفاع بجانب مركزه الأساسي في الظهير الأيسر، كما يستطيع اللعب في مركز وسط الملعب أيضًا.

وفي سياق اخر، يستعد فريق نادي الاتحاد لمواجهة الصفاقسي التونسي، مساء الاحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى للبطولة العربية للأندية.

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