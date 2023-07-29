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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أزمة تعيق انتقال أمرابط إلى مانشستر يونايتد

أمرابط
أمرابط

أزمة جديدة تعيق صفقة انتقال اللاعب المغربي سفيان أمرابط نجم وسط فريق فيورنتينا الإيطالي، إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الحالي.

يعمل مسؤولو نادي مانشستر يونايتد على بيع بعض اللاعبين الغير مرغوبين في خط الوسط على رأسهم دوني فان دي بيك وفريد، قبل التحرك للتعاقد مع أمرابط.

وبات اللاعب البرازيلي فريد قريبا من الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد، إلى لاتسيو، لكن ماوريسيو ساري، مدرب النسور، تسبب في إيقاف الصفقة ورفضها. 

وعليه سيحتاج نادي مانشستر يونايتد لإيجاد ناد جديد يشتري اللاعب البرازيلي، لاستغلال أمواله في حسم صفقة سفيان أمرابط.

ويشترط نادي فيورنتينا الحصول على 30 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل اللاعب المغربي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
 

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