الفتح السعودي يضم لاعب استرالي

نجح نادي الفتح السعودي، اليوم السبت في التعاقد مع الاسترالي جوردن في الميركاتو الصيفي الحالي.



يعتبر جوردن من مواليد المملكة العربية السعودية، وسيتم قيده في كشوفات الفتح كلاعب مواليد في الموسم الجديد.

بدأ جوردن في أكاديمية نادي واتفورد وانتقل لأكثر من نادي إنجليزي، ولعب مع منتخب استراليا.



وبدأ الفتح مرانه الأخير اليوم السبت في معسكره الخارجي في النمسا، تحت قيادة المدير الفني الكرواتي سلافن بيليتش.



يقود سلافن بيليتش، تدريب نادي الفتح، بعد رحيل المدرب اليوناني جورجيوس دونيس.

وتعود بعثة الفتح إلى السعودية، غدا الأحد، مع منح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام.



كان نادي الفتح، أنهى مشواره في الدوري السعودي للمحترفين في المركز السادس ويملك في رصيده 43 نقطة بواقع 13 فوزا و4 تعادلات و13 خسارة.

