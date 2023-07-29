عاجل
مدير المركز المصري للدراسات الدوائية: لا يوجد احتكار للأدوية والمريض سبب الأزمة اقرأ بالوفد غدًا: قريبا.. انتهاء أزمة الكهرباء
السبت 29 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب يصل الدقهلية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضة

بوابة الوفد الإلكترونية

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى مقر الديوان العام بمحافظة الدقهلية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، عقب الانتهاء من جولته  التفقدية بمحافظة الغربية، وكان في استقباله الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

txt

بيان هام.. الشباب والرياضة تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الرياضية

والتقي وزير الشباب والرياضة فور وصوله مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول تطوير النشاط الرياضي والشبابي في المحافظة، وتحسين الخدمات الرياضية والشبابية التي تقدمها الوزارة في المحافظة.

ومن المقرر أن تشهد جولة وزير الشباب والرياضة الميدانية إلى محافظة الدقهلية افتتاح حمام سباحه (مغطي) بمركز شباب ميت خميس بالمنصورة، وافتتاح صالة الألعاب الإلكترونية، وحضور لقاءً حوارياً مع أعضاء برلمان الشباب والشيوخ للمحافظة بنادي جزيرة الورد بالمنصورة، وتختتم الجولة بافتتاح مول تجاري وجراج بنادي الحوار الرياضي.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وصل صباح اليوم لمحافظة الغربية، بدأها بلقاء حواري مع الكيانات الشبابية بالغربية، وتفقد نادي بلدية المحلة، وافتتاح حمام سباحة بكل من "نادي سمنود، مركز شباب سمنود"، وإطلاق القافلة الطبية بمركز شباب سمنود، وافتتاح ملاعب خماسية بمراكز شباب" ميت بدر حلاوة، العزيزية، ميت هاشم" بسمنود.

مواد متعلقة

المنصورة تحصل على المركز الأول في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

تقديم الرعاية الطبية ل765 حالة بقافلة جامعة طنطا بسمنود

جامعة المنصورة تطلق قافلة طبية لخدمة أهالي قرية ميت العامل

أوكلي يفاجئ مسؤولي المقاولون بالرحيل عن الذئاب
الجريدة الورقية