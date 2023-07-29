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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تأجيل موعد الكشف الطبي لساديو ماني في النصر

ساديو ماني
ساديو ماني

يستعد النجم السنغالي ساديو ماني للسفر والانتقال للملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي قبل التوقيع الرسمي لنادي النصر بشكل رسمي.

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ستنهي إدارة نادي النصر صفقة ماني مقابل 40 مليون يورو، كقيمة شراء عقد أسد التيرانجا إلى العالمي.

وكان من المقرر أن يصل ساديو ماني  مساء غد الأحد إلى السعودي لإجراء الكشف والفحوصات الطبية كاملة قبل التوقيع الرسمي للعالمي.

تأجيل موعد الكشف الطبي لساديو ماني في النصر

وتم تأجيل موعد الكشف الطبي لساديو ماني بدلًا من يوم الأحد في الأسبوع الجاري، ليكون يوم في الأسبوع المقبلة، ووفقًا لخطة إدارة نادي النصر بإجراء الكشف في دبي مع بداية الأسبوع المقبل، في أحد أيام الاثنين أو الثلاثاء.

لن يسافر ساديو ماني مع فريق نادي بايرن ميونيخ إلى سنغافورة، بسبب إنهاء إجراءات التوقيع الرسمي لنادي النصر.

سيكون ساديو ماني هو الصفقة الرابعة للعالمي بعد التعاقد مع مارسيل بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس.

 

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