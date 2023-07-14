رسميًا.. غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود إلى القسم الثاني

هبط بشكل رسمي ثلاث فرق إلى دوري القسم الثاني هم غزل المحلة وأسوان وحرس الحدود بعد انتهاء مبارياتهم في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حرس الحدود كان قد تأكد هبوطه قبل أسابيع بعد تموضعه في قاع جدول المسابقة، بينما هبط غزل المحلة وأسوان في الجولة الأخيرة بعد صراع قوي مع الداخلية وطلائع الجيش والبنك الأهلي.

حرس الحدود تذيل جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، ويسبقه غزل المحلة وأسوان في سلم المسابقة برصيد 33 نقطة لكل منهما، ليشارك الفرق الثلاث في دوري القسم الثاني في الموسم المقبل.

يذكر أن فرق زد والجونة وبلدية المحلة صعدوا إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل.