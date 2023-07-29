أوسوريو: نتسلح بالقوة الضاربة لتحقيق البطولة العربية

تحدث المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حظوظ الفارس الأبيض في المنافسة على لقب البطولة العربية في نسختها الجارية.

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افتتح الزمالك مشوارة في البطولة العربية بمباراة الاتحاد المنستيري، واستطاع الفوز برباعية دون رد، ويستعد لمواجهة الشباب يوم الإثنين المقبل ثم النصر في الجولة الثالثة.

تصريحات أوسوريو عن البطولة العربية

وقال خوان كارلوس أوسوريو في تصريحات له قبل مواجهة الزمالك والشباب: "تدربنا جيدًا في القاهرة قبل السفر إلى السعودية، ويشارك الأبيض في بطولة تضم أبرز الفرق العربية ".

تابع أوسوريو تصريحاته: "أتسلح بالقوة الضاربة للاعبي فريقي، سنلعب جميع المباريات بكل جدية نحو تحقيق الانتصارات، ونمتلك عدد من الغيابات في صفوف الفريق".

أجرينا بعض التبديلات التكتيكية في صفوف الفريق، وتغير توظيف عدد من اللاعبين في أماكن جديدة، وهو الذي كان عامل في تطور مستوى اللاعبين والأداء بشكل لافت".

اختتم أوسوريو تصريحاته: "أتمنى أن نعود بالكأس حتى تكون بداية إيجابيةً وقوية لموسم جديد للموسم الجديد، ودافع كبير للاعبين قبل المنافسات الجديدة".

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