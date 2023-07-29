وفاة مستشار خادم الحرمين الشريفين.. من هو الأمير تركي آل سعود؟

أعلن الديوان الملكى السعودي وفاة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف الديوان، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة، أنه ستُقام صلاة الجنازة عليه غدا السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير

ولد الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود خادم الحرمين الشريفين، بالرياض ودرس بالمملكة العربية السعودية حيث حصل درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة سعود بالرياض في عام 1974، وحصل ايضاً على ماجستير في الاقتصاد من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة عام 1978، بالاضافة الي الدكتوراة في العلوم السياسية من جامعة لندن 1982.

بعد التخرج عمل أستاذاً بقسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض لمدة 8 سنوات، ثم التحق بوزارة الخارجية عام 1983 حيث عمل نائباً لرئيس الإدارة الغربية وأستاذاً بمعهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض. وفي عام 1994 عين رئيساً للإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية بدرجة سفير.

في عام 1999مـ عين وكيلاً مساعداً للشؤون السياسية بوزارة الخارجية مع استمرار رئاسته للإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

وفي عام 2001م كلف بالإشراف على إدارة معهد الدراسات الدبلوماسية إلى جانب منصبه السابق.

في عام 2008 عين وكيلاً لوزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف. أرسل كمبعوث خاص من خادم الحرمين الشريفين لنقل رسائل لأصحاب الفخامة رؤساء الدولة الأفريقية وعدد من رؤساء الدول أمريكا اللاتينية.

قادة الإمارات يعزون العاهل السعودي

أرسل قادة دولة الإمارات، السبت، برقيات تعازي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة مستشاره الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الوكالة في بيان: "بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في وفاة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود".

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى العاهل السعودي"، حسبما نقلت (وام).

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